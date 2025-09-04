أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، وجود عائلات فلسطينية بقطاع غزة محرومة من ضروريات الحياة، وجددت الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

