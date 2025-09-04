أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة

وقالت الوكالة، في منشور على منصة "إكس" ، إن "عائلات في غزة تُركت بدون ضروريات الحياة ولم يُسمح لنا بإدخال أي مساعدات منذ ستة أشهر".
-
أخبار متعلقة
-
الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع
-
31 شهيدا بينهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة
-
ارتفاع إجمالي شهداء سوء التغذية إلى 370 شهيدا في غزة
-
مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة
-
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة
-
3 شهداء من منتظري المساعدات شمالي رفح
-
آيزنكوت يتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة
-
إعلام عبري: نتنياهو يرفض استقبال ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطينية