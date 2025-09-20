البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

وأكّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذا التقرير يشكّل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر.
وشدّد على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولًا الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرّك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجّعته على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وجدّد اليماحي دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل
-
الأمم المتحدة تتبنى قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة عن بُعد في اجتماعاتها
-
القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو
-
ارتفاع حصيلة عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 435 شهيدا
-
فلسطين .. وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنفذ إخلاءً طبياً لـ 119 مريضاً ومصاباً من غزة
-
قوات الاحتلال تحذر من أنها ستستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة
-
الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي أعمال تعرقل وصول المساعدات الأردنية لغزة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى