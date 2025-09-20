البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

09:50 ص

الوكيل الإخباري- رحّب البرلمان العربي بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أكّد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولجميع المواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.





وأكّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذا التقرير يشكّل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر.



وشدّد على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولًا الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرّك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجّعته على ارتكاب المزيد من الجرائم.



وجدّد اليماحي دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال.