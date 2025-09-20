الأردن يُنتخب بالتزكية عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

10:54 ص

الوكيل الإخباري- انتُخب الأردن، بالتزكية، عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2025–2027، وذلك خلال أعمال المؤتمر العام للوكالة المنعقد حاليًّا في فيينا.





وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، إن انتخاب المملكة لهذا المنصب يعكس المكانة الدولية المرموقة التي يتمتع بها الأردن، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرته على الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.



وجدّد المجالي تأكيده على التزام الأردن الراسخ بدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستمراره في التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الامتثال الكامل لمعاهدة عدم الانتشار النووي.



كما شدد على أهمية تحقيق عالمية المعاهدة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وإخضاع جميع المنشآت النووية في دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة.