إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد امام حركة المسافرين فقط

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور أنه سيتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الأحد القادم  الموافق ٢١/ ٩ / ٢٠٢٥م فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر. اضافة اعلان


مهيبةً بمستخدمي الجسر وتوفيراً لجهدهم ووقتهم التقيّد بالمواعيد المحددة.
 
 
