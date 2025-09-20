إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد امام حركة المسافرين فقط

مهيبةً بمستخدمي الجسر وتوفيراً لجهدهم ووقتهم التقيّد بالمواعيد المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
أكثر من 3000 أردني يزورون البترا
-
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
وفاتان وإصابة على طريق إربد - عمان
-
الأردن يُنتخب بالتزكية عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
وزير البيئة: مبادرة لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلا من البلاستيكية
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي
-
انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم