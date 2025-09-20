إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد امام حركة المسافرين فقط

11:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور أنه سيتم إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الأحد القادم الموافق ٢١/ ٩ / ٢٠٢٥م فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر. اضافة اعلان





مهيبةً بمستخدمي الجسر وتوفيراً لجهدهم ووقتهم التقيّد بالمواعيد المحددة.