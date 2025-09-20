قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل

-
أخبار متعلقة
البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة
الأمم المتحدة تتبنى قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة عن بُعد في اجتماعاتها
القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو
ارتفاع حصيلة عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 435 شهيدا
فلسطين .. وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنفذ إخلاءً طبياً لـ 119 مريضاً ومصاباً من غزة
قوات الاحتلال تحذر من أنها ستستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة
الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي أعمال تعرقل وصول المساعدات الأردنية لغزة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى