السبت 2025-09-20 10:27 ص
 

السبت، 20-09-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال تحتجز مركبة على مثلث خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان
 
 
قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل

