وزير البيئة: مبادرة لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلا من البلاستيكية

الوكيل الإخباري- عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان “مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي”، بمشاركة وزير البيئة أيمن سليمان، وبحضور نائب رئيس المنتدى العين عيسى مراد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.



وخلال الجلسة، أعلن وزير البيئة أيمن سليمان عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلاً من البلاستيكية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس، سيتم توزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.



وأشار إلى أن عوائد هذه الرسوم سيُعاد استثمارها في برامج بيئية مستدامة وحملات نظافة وطنية.



كما تطرق الوزير إلى مشروع التحريج الوطني الذي يستهدف زراعة 10 ملايين شجرة خلال عشر سنوات، وإطلاق برامج في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير فرص استثمارية في الاقتصاد الأزرق في خليج العقبة، الذي وصفه بـ"الكنز غير المستغل" لما يحتويه من موارد طبيعية وبيولوجية قيّمة.



وفيما يتعلق بقطاع النفايات، أوضح سليمان أن الأردن يستفيد حاليًا من 10 آلاف طن فقط من أصل 69 ألف طن سنويًا من النفايات الإلكترونية، رغم احتوائها على معادن ثمينة مثل الذهب والفضة.



واعتبر أن قطاع النفايات يشكل "فرصة اقتصادية واعدة لخلق وظائف خضراء"، ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.



وأضاف أن "البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار، بل ضمانة لاستمراره"، مستشهدًا بتجارب منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث ساهمت الإدارة البيئية الفاعلة في حماية الاستثمارات وتقليل المخاطر.



واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا أكبر بين السياسات البيئية والاقتصادية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة، داعيًا القطاع الخاص إلى شراكة فاعلة في تنفيذ البرامج البيئية.

