السبت 2025-09-20 02:02 م
 

البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين

البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين
علم فلسطين
 
السبت، 20-09-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسميًا، غدًا الأحد، بدولة فلسطين، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة ذاتها.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا"، أكدت الوزارة في بيان نُشر عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس، أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي غدًا.
 
 
