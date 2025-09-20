البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين

10:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسميًا، غدًا الأحد، بدولة فلسطين، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة ذاتها.





وبحسب وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا"، أكدت الوزارة في بيان نُشر عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس، أن البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي غدًا.