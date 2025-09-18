الضمان الاجتماعي توفر خدمة جديدة لمتقاعديها للاستفادة من الخصومات الجامعية

وبينت المؤسسة أن بإمكان المتقاعد الذي يرغب بتقديم طلب للاستفادة من الخصم الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO أو عبر الرابط ( https://www.ssc.gov.jo/universitydiscount/ ) وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب، كما يتوجب عليه إعلام الجامعة أو الكلية عن رغبته بالاستفادة من الخصومات الممنوحة لمؤسسة الضمان عند التسجيل.
ودعت المؤسسة في بيانها جميع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز سبل التعاون المشترك فيما يصب في تحقيق المنفعة للمتقاعدين من خلال تقديم خصومات إضافية لأبنائهم أو تقديم منح دراسية على الرسوم الجامعية أو تقسيطها.
وعبّرت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن شكرها وتقديرها لمؤسسات التعليم العالي على تعاونها ودعمها من خلال تقديم خصومات إضافية على الرسوم الدراسية لأبناء المتقاعدين، معتبرة أن هذه المبادرة تعكس التزام تلك المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني، وتجسد قيم التكافل والتضامن بين القطاعين العام والخاص.
