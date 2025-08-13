استشهاد فلسطيني واعتقال 19 بالضفة الغربية

الأربعاء 2025-08-13 08:38 م
 

الأربعاء، 13-08-2025 07:27 م
الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص المستوطنين المتطرفين اليهود في بلدة دوما، جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن المواطن الفلسطيني ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا بلدة دوما جنوب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لمواطن فلسطيني وصفتها بالخطيرة خلال اعتداء المستوطنين على بلدة دوما.

وأكدت جمعية الهلال أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين، وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط أعمال تجريف تشهدها المنطقة منذ أيام.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية استشهد 10 فلسطينيين برصاص المستوطنين منذ بداية العام الحالي، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين إلى 30 منذ 7 تشرين الأول2023.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تضمنت مداهمة عدد من المنازل، وتخريب محتوياتها، واعتقال 19 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون وذلك بزعم أنهم مطلوبون حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان.
 
 
