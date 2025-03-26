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اقتحامات ليلية بالضفة والاحتلال يرفع أعلامه على منازل فلسطينيين

قوات الاحتلال والمستوطنون صعّدوا اعتداءاتهم بالضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة
قوات الاحتلال والمستوطنون صعّدوا اعتداءاتهم بالضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة
 
الأربعاء، 26-03-2025 08:00 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بعدما قتلت شابين فلسطينيين أمس الثلاثاء واعتقلت آخرين خلال عدوانها المستمر شمال الضفة الغربية وشرق مدينة القدس.اضافة اعلان


كما واصل جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينتي طولكرم وجنين اللتين تشهدان منذ أسابيع تصعيدا غير مسبوق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وألحقت بها خرابا كبيرا.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وتمركزت آليات الاحتلال عند مدخل المخيم الرئيسي في حين انتشر أكثر من 100 جندي في أزقة المخيم واعتدوا على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وحطموا مركبة إسعاف.

الجزيرة
 
gnews

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الوفيات وفيات الأربعاء 26-3-2025

قوات الاحتلال والمستوطنون صعّدوا اعتداءاتهم بالضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة

فلسطين اقتحامات ليلية بالضفة والاحتلال يرفع أعلامه على منازل فلسطينيين

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