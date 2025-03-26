اقتحامات ليلية بالضفة والاحتلال يرفع أعلامه على منازل فلسطينيين

كما واصل جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينتي طولكرم وجنين اللتين تشهدان منذ أسابيع تصعيدا غير مسبوق.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وألحقت بها خرابا كبيرا.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.
وتمركزت آليات الاحتلال عند مدخل المخيم الرئيسي في حين انتشر أكثر من 100 جندي في أزقة المخيم واعتدوا على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وحطموا مركبة إسعاف.
الجزيرة
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