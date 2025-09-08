الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية

10:06 م

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين، أن أكثر من 80 بالمئة من غزة إما خاضعة لأوامر نزوح أو ضمن مناطق عسكرية حددتها إسرائيل. اضافة اعلان





وقال المكتب، في تقريره اليومي، إنه ومع إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليماته للسكان بالنزوح من أجزاء من مدينة غزة جنوبا، فإن الناس بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء، إضافة إلى مستلزمات المأوى.



وأشار المكتب إلى أنه، رغم تمكّن العاملين في المجال الإنساني من إدخال عدد محدود من الخيام خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الاحتياجات ما تزال تفوق المتاح بكثير، حيث يتطلب الأمر توفير المزيد من المساعدات لتلبية احتياجات مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء قطاع غزة، لاسيما في ظل النزوح المتكرر.

