الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

وارتفع الين أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 157.12 ين لكل دولار، رغم بقائه قريباً من أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الخميس عند 157.90، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يخسر نحو 1.6 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن إن).
