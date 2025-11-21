الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

الجمعة، 21-11-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-    واصل الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، اتجاهه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر، بينما تراجع اليـن الياباني إلى مستويات قرب أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر، لكنه وجد بعض الدعم مع تحرك المسؤولين اليابانيين للتصدي لانخفاض العملة.

وارتفع الين أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 157.12 ين لكل دولار، رغم بقائه قريباً من أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الخميس عند 157.90، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يخسر نحو 1.6 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن إن).

 
 
