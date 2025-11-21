الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

الوكيل الإخباري- واصل الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، اتجاهه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر، بينما تراجع اليـن الياباني إلى مستويات قرب أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر، لكنه وجد بعض الدعم مع تحرك المسؤولين اليابانيين للتصدي لانخفاض العملة.

