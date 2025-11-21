روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولغوغراد الدولي وعدد من مطارات جنوب البلاد، للحفاظ على سلامة رحلات الطيران والركاب.

