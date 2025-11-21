الجمعة 2025-11-21 03:58 م
 

روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الوكيل الإخباري-    أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولغوغراد الدولي وعدد من مطارات جنوب البلاد، للحفاظ على سلامة رحلات الطيران والركاب.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن هذه التدابير تأتي نتيجة متغيرات فنية وأمنية في المجال الجوي للمنطقة، مؤكدة أن الفرق المختصة تعمل على معالجة الأسباب وإعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع استمرار الالتزام بجميع معايير السلامة المعتمدة.

 
 
