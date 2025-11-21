روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن هذه التدابير تأتي نتيجة متغيرات فنية وأمنية في المجال الجوي للمنطقة، مؤكدة أن الفرق المختصة تعمل على معالجة الأسباب وإعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع استمرار الالتزام بجميع معايير السلامة المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين
-
كييف ترفض إصدار أمر بالاستسلام لقواتها المحاصرة وتهدد بتصفيتهم