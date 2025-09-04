الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

11:16 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، 16 فلسطينيًا على الأقل من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم امرأة.





وبالتوازي مع الإبادة المستمرة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1,017 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7,000 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18,500، وذلك وفق معطيات فلسطينية.