الخميس 2025-09-04 12:17 م
 

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية
 
الخميس، 04-09-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، 16 فلسطينيًا على الأقل من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم امرأة.اضافة اعلان


وبالتوازي مع الإبادة المستمرة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1,017 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7,000 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18,500، وذلك وفق معطيات فلسطينية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة