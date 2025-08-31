الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني طارئ لفلسطين

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (116)، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور وفود الدول الأعضاء وعدد من المنظمات المتخصصة، برئاسة الجمهورية التونسية التي تسلّمت رئاسة أعمال هذه الدورة من مملكة البحرين التي ترأست أعمال المجلس خلال الدورة الماضية.
وأكدت الجامعة العربية أهمية الملفات الاجتماعية المعروضة على جدول الأعمال، وعلى رأسها المقترحان المقدمان من دولة فلسطين، واللذان يركّزان على توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجًا في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدّد الاجتماع على أهمية صياغة توصيات واضحة وعملية تُعرض على اجتماع كبار المسؤولين، ومن ثم على الاجتماع الوزاري، بما يُعزّز من فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دفع العمل الاجتماعي العربي نحو آفاق أكثر شمولًا واستدامة.
