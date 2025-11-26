الأربعاء 2025-11-26 06:48 ص
 

معاناة النازحين بغزة تتفاقم في ظل الأمطار

غزة
غزة
 
الأربعاء، 26-11-2025 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   فاقم المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة أمس الثلاثاء معاناة النازحين في الخيام، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غرق عشرات منها.اضافة اعلان


وقالت بلدية غزة إن طواقمها تعمل على الحد من آثار المنخفض الجوي، وناشدت المجتمع الدولي التحرك العاجل لتوفير الإمكانيات والمعدات لإنقاذ المدينة.
 
 
