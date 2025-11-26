معاناة النازحين بغزة تتفاقم في ظل الأمطار

وقالت بلدية غزة إن طواقمها تعمل على الحد من آثار المنخفض الجوي، وناشدت المجتمع الدولي التحرك العاجل لتوفير الإمكانيات والمعدات لإنقاذ المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا جنوبي الخليل
-
الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بإزالة الأشجار على مساحة 59 دونماً من محافظة جنين
-
استطلاع إسرائيلي يكشف الاسم الصاعد الجديد في "الليكود" بالانتخابات
-
أونكتاد: إعمار غزة بكلف 70 مليار دولار
-
الاونروا: الضفة الغربية تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود
-
"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تعلن تسليم رفات أسير إسرائيلي
-
اليونيسيف: الأزمة التعليمية بغزة تصل إلى أرقام مقلقة
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين