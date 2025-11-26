الأربعاء 2025-11-26 06:47 ص
 

السلطات الأوكرانية تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي الأسبوع الحالي

زيارة وزير الجيش الأمريكي دانييل دريسكول لكييف
جانب زيارة وزير الجيش الأمريكي دانييل دريسكول لكييف سابقا
 
الأربعاء، 26-11-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك أن أوكرانيا تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي دانييل دريسكول لكييف هذا الأسبوع.

وقال يرماك في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا مع دريسكول.

وأضاف: "مثلما حدده الرئيس ترامب، نتوقع وزير الجيش في كييف هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".

 
 
