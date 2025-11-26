السلطات الأوكرانية تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي الأسبوع الحالي

وأضاف: "مثلما حدده الرئيس ترامب، نتوقع وزير الجيش في كييف هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يوفد ويتكوف إلى موسكو على أمل إنجاز اتفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا
-
زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"
-
غوتيريش: إقامة الدولة للفلسطينيين حق أصيل
-
تصريحات صادرة عن الرئيس المصري حول تنفيذ اتفاق القطاع
-
برقية من ترامب إلى عون .. ماذا جاء فيها ؟
-
السعودية توضح حقيقة التأثير الإشعاعي لرماد بركان إثيوبيا
-
قوات الدعم السريع السودانية تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر