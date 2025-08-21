الأمم المتحدة: قرار احتلال مدينة غزة سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي للفلسطينيين

وأشار المكتب في بيان، إلى "تصعيد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية على عدة مواقع في شرق وجنوب مدينة غزة، وخاصة في حي الزيتون، مما أجبر مئات الأسر على الفرار دون وجود مكان آمن يمكن أن تتوجه إليه، في ظل ظروف إنسانية صعبة، فيما بقي الآخرون عالقين ومنقطعين تمامًا عن الإمدادات الغذائية والماء والدواء".
وأوضح أن هذا النزوح الجماعي لا يلبي المتطلبات التي ينص عليها القانون الدولي، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى ممارسة أقصى الضغوط للوقف الفوري لهذه العملية التي تهدد بوقوع أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد الحياة، وتقضي بشكل دائم على الوجود الفلسطيني في أكبر المناطق الحضرية في قطاع غزة.
