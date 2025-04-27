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العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
 
الأحد، 27-04-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-   تبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان


وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الثاني 2024، قراراً قدمته النرويج بالشراكة مع عدد من الدول من بينها الأردن، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، حيث إنّ الجمعية العامة قد طلبت في كانون الأول الماضي من "محكمة العدل الدولية" إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدمت 45 دولة ومنظمة دولية، من بينها الأردن، مرافعات مكتوبة للمحكمة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ووفقا لأجندة المحكمة التي اطلعت "المملكة" عليها، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، كما أن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.

وستبدأ المحكمة أولى جلساتها صباح الاثنين، الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت مدينة لاهاي، 11:00 بتوقيت الأردن)، حيث ستُخصص 15 دقيقة للمداولات الشفوية، ثم ستقدم الأمم المتحدة مرافعتها الشفوية من الساعة 10:15 حتى الساعة 10:45.

وستقدم فلسطين مرافعتها عبر 3 جلسات: الأولى الساعة 10:45 صباحاً لمدة 45 دقيقة، والثانية الساعة 11:45 حتى الساعة 1:00 ظهراً، والثالثة الساعة 3:00 عصراً لمدة ساعة، كما ستقدم مصر مرافعتها الشفوية الساعة 4:15 عصراً لمدة 45 دقيقة، تليها ماليزيا الساعة 5:00 مساءً لمدة نصف ساعة.
 
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