ترامب يتوقع إتمام المرحلة الأولى من خطته بشأن غزة هذا الأسبوع

وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية. تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".
