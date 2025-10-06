ترامب يتوقع إتمام المرحلة الأولى من خطته بشأن غزة هذا الأسبوع

08:23 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الجارية مع حركة (حماس) لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة تحرز تقدما سريعا. اضافة اعلان





وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية. تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".