مستوطنون يقطعون نحو 120 شجرة زيتون في قرى شمال شرق رام الله

الوكيل الإخباري-   قطع مستوطنون، ليلة الأحد، نحو 120 شجرة زيتون في سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن المستوطنين هاجموا سهل "مرج سيع"، وقطعوا 120 شجرة زيتون يتجاوز عمرها 60 عاما تعود لأهالي القرية.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
 
 
