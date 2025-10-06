مستوطنون يقطعون نحو 120 شجرة زيتون في قرى شمال شرق رام الله

وأفادت مصادر ، بأن المستوطنين هاجموا سهل "مرج سيع"، وقطعوا 120 شجرة زيتون يتجاوز عمرها 60 عاما تعود لأهالي القرية.
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
