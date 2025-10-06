مستوطنون يقطعون نحو 120 شجرة زيتون في قرى شمال شرق رام الله

09:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748757 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قطع مستوطنون، ليلة الأحد، نحو 120 شجرة زيتون في سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. اضافة اعلان





وأفادت مصادر ، بأن المستوطنين هاجموا سهل "مرج سيع"، وقطعوا 120 شجرة زيتون يتجاوز عمرها 60 عاما تعود لأهالي القرية.



منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.