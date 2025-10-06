شاب يعنف شقيقته بماء مغلي في تركيا.. وفيديو يثير الغضب

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل في تركيا غضبًا واسعًا، يظهر شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا في ولاية مانيسا وهو يعتدي بالضرب على شقيقته (16 عامًا)، ثم يقوم بسكب ماء مغلي على رأسها داخل منزلهما، مطالبًا إياها بالاعتذار عن أمر غير واضح.

ووفق تقارير ، قام الجاني بتصوير الحادثة ونشرها عبر الإنترنت، ما دفع آلاف المستخدمين لتقديم شكاوى، وسارعت الشرطة إلى تحديد موقعه واعتقاله، حيث نُقل إلى المستشفى لإجراء الفحوص قبل استجوابه.



وأكدت السلطات أن الضحية تخضع لمتابعة طبية ونفسية من قبل فرق وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، فيما تستمر التحقيقات لتقديم الجاني إلى العدالة.

