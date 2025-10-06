شاب يعنف شقيقته بماء مغلي في تركيا.. وفيديو يثير الغضب

ووفق تقارير ، قام الجاني بتصوير الحادثة ونشرها عبر الإنترنت، ما دفع آلاف المستخدمين لتقديم شكاوى، وسارعت الشرطة إلى تحديد موقعه واعتقاله، حيث نُقل إلى المستشفى لإجراء الفحوص قبل استجوابه.
وأكدت السلطات أن الضحية تخضع لمتابعة طبية ونفسية من قبل فرق وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، فيما تستمر التحقيقات لتقديم الجاني إلى العدالة.
-
أخبار متعلقة
-
احمِ بطاقتك المصرفية أثناء السفر بـ 5 خطوات بسيطة
-
مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة
-
عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست
-
انفجار ضخم داخل محطة محروقات في أربيل يهزّ المنازل ويتسبب بكارثة! (فيديو)
-
فيديو لحادث مروّع.. سيارة مسرعة تقتل 3 نساء في الهند
-
أمريكا..عائلة تتفاجأ بهبوط معدّات ناسا في مزرعتها (صور)
-
حدث نادر.. نعجة تنجب حملاً بـ5 أرجل وتذهل مربيها في تركيا - فيديو
-
ثعبان يخرج من المرحاض ويلدغ فتاة حتى الموت في مصر