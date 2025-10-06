احمِ بطاقتك المصرفية أثناء السفر بـ 5 خطوات بسيطة

وذكرت الشركة أن عصابات تُعرف باسم "ريفينج هوتلز" تستهدف موظفي الفنادق برسائل تصيّد متقنة، تُمكنهم بعد فتح الروابط من اختراق أنظمة الحجز والوصول إلى بيانات حساسة.
كيف تحمي نفسك أثناء السفر؟
للحفاظ على بياناتك آمنة أثناء السفر، توصي "كاسبرسكي" باتباع الخطوات التالية:
تجنب استخدام شبكات "واي فاي" العامة في الفنادق.
احجز عبر مواقع رسمية وموثوقة فقط.
استخدم بطاقات افتراضية أو محافظ إلكترونية عند الدفع.
لا ترسل معلوماتك المصرفية عبر البريد الإلكتروني.
راقب حساباتك البنكية بانتظام.
وأكد الخبراء أن الحذر الرقمي أصبح ضرورة في زمن تستخدم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي لتعقيد الهجمات. ومع ذلك، فإن الالتزام بالإجراءات البسيطة يمكن أن يجعل إجازتك أكثر أمانًا وراحة.
