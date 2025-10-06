احمِ بطاقتك المصرفية أثناء السفر بـ 5 خطوات بسيطة

الوكيل الإخباري- حذّرت شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي" من موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية تستهدف الفنادق في عدة دول، يقودها قراصنة يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لسرقة بيانات بطاقات الدفع الخاصة بالنزلاء. ورغم أن البرازيل وإسبانيا تصدرتا قائمة الدول المتضررة، فإن الهجمات سجلت في وجهات سياحية أخرى أيضًا.

اضافة اعلان



وذكرت الشركة أن عصابات تُعرف باسم "ريفينج هوتلز" تستهدف موظفي الفنادق برسائل تصيّد متقنة، تُمكنهم بعد فتح الروابط من اختراق أنظمة الحجز والوصول إلى بيانات حساسة.



كيف تحمي نفسك أثناء السفر؟

للحفاظ على بياناتك آمنة أثناء السفر، توصي "كاسبرسكي" باتباع الخطوات التالية:

تجنب استخدام شبكات "واي فاي" العامة في الفنادق.

احجز عبر مواقع رسمية وموثوقة فقط.

استخدم بطاقات افتراضية أو محافظ إلكترونية عند الدفع.

لا ترسل معلوماتك المصرفية عبر البريد الإلكتروني.

راقب حساباتك البنكية بانتظام.



وأكد الخبراء أن الحذر الرقمي أصبح ضرورة في زمن تستخدم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي لتعقيد الهجمات. ومع ذلك، فإن الالتزام بالإجراءات البسيطة يمكن أن يجعل إجازتك أكثر أمانًا وراحة.