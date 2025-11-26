الأربعاء 2025-11-26 11:20 ص
 

جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الأربعاء، 26-11-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في بيان إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وجاء في البيان "ليل الأربعاء، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة حرس الحدود تنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة شمال السامرة (الضفة الغربية)".
 
 
