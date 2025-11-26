جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية

09:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في بيان إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وجاء في البيان "ليل الأربعاء، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة حرس الحدود تنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة شمال السامرة (الضفة الغربية)".