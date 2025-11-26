الأربعاء 2025-11-26 11:20 ص
 

وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من التهدئة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 26-11-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الثلاثاء في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.اضافة اعلان


وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاجتماع ضمّ رئيسي المخابرات المصرية والتركية، إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث في "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتعاون مع الولايات المتحدة "لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.

تتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من الحرب.

وعُقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة.

وتشمل بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس، وإقامة سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن اجتماع الثلاثاء تناول "تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار".

تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات مرارا بانتهاك الهدنة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ سريان الهدنة.
 
 
