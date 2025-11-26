وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من التهدئة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاجتماع ضمّ رئيسي المخابرات المصرية والتركية، إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث في "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتعاون مع الولايات المتحدة "لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.
تتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من الحرب.
وعُقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة.
وتشمل بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس، وإقامة سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.
وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن اجتماع الثلاثاء تناول "تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار".
تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات مرارا بانتهاك الهدنة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ سريان الهدنة.
