إدارة السير تنوه لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع

الوكيل الإخباري-   قال التقرير المروري لإدارة السير الصادر اليوم الأربعاء، إنه جرى التعامل مع تعطلات لحظية وآنية لم تؤثر على الحركة المرورية، فيما شهدت مداخل العاصمة من جهات جرش ومادبا والزرقاء حركة سير نشطة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تعاملت إدارة السير مع تعطل مركبات وتركها بالشارع أو على أحد المسارب، إذ تم تعطل مركبة شاحنة الساعة 8.00 مساء أمس الثلاثاء قرب نفق الشعب، وتعطل مركبة على شارع الاستقلال وتركها في حرم الشارع، ما أثر على الحركة، وتسبب بازدحام في تلك المواقف.


من جهتها، أوضحت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع طرق المملكة صباح اليوم سالكة، مع وجود ضباب خفيف في بداية الطريق الصحراوي، وطريق الزرقاء المفرق.

 
 
