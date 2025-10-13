حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تصل إلى خان يونس

الوكيل الإخباري- وصلت حافلات أسرى فلسطينيين مفرج عنهم، وفق الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب، إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

ووصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.