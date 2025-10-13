حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تصل إلى خان يونس

ووصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
-
أخبار متعلقة
-
إخراج عضوي الكنيست عودة وكاسيف بعد مقاطعتهما خطاب ترامب - فيديو
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة
-
63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
-
حماس تحض ترامب والوسطاء على ضمان عدم استئناف إسرائيل حربها على غزة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر
-
قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
-
حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر تتجه إلى رام الله