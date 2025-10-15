الجيش الإسرائيلي: الجثة الرابعة لا تتطابق مع أي أسير

01:55 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن إحدى الجثث الأربع التي تسلمها من حركة حماس أمس الثلاثاء لا تخص أيا من المحتجزين في قطاع غزة.





وأضاف أن حماس مطالبة ببذل كل الجهود لإعادة جثث المحتجزين المتبقين.