وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد فورا على أي خرق للخط الأصفر في غزة

وقال كاتس في منشور عبر منصة "أكس"، إن سياسة الجيش في هذا الشأن "صارمة وواضحة"، مشددا على أن أي خرق أو محاولة تجاوز سيتم التعامل معها بـ"رد فوري وحاسم".
وأضاف أن "قوات الجيش أحبطت أمس محاولة نفذها مسلحون حاولوا الاقتراب من الخط وعبوره"، مؤكدا أن "هذا سيكون النهج المتبع مستقبلا أيضا".
وأشار كاتس إلى أن الجيش في حالة تأهب دائم لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخراً مع حركة حماس، ومنع أي محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني على الحدود.
جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ عقب مفاوضات مكثفة رعتها الولايات المتحدة وقطر ومصر، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية.
ويقضي الاتفاق بوقف شامل للأعمال القتالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية داخل قطاع غزة، مقابل ضمانات أمنية تتعلق بمنع إطلاق الصواريخ أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، إلى جانب إطلاق سراح دفعات من الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين.
كما نص الاتفاق على فتح معابر غزة تدريجياً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وبدء العمل على خطة لإعادة إعمار القطاع تحت إشراف دولي.
ويُذكر أن "الخط الأصفر" الذي أشار إليه كاتس، يمثل خط الانتشار الأمني الجديد الذي حدده الجيش الإسرائيلي داخل القطاع بعد الحرب الأخيرة، ويهدف إلى فصل المناطق المدنية عن نقاط التماس العسكرية، وضمان السيطرة الأمنية في حال حدوث أي خروقات للاتفاق.
روسيا اليوم
-
