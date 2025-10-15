الأربعاء 2025-10-15 08:19 ص
 

حماس تسلّم جثث 4 محتجزين إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء

الأربعاء، 15-10-2025 07:38 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مصادرها بأن حركة "حماس" أبلغت الوسطاء بنيّتها تسليم جثث أربعة محتجزين إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وبذلك يرتفع عدد الجثث التي تم تسليمها إلى إسرائيل إلى 12 جثة حتى الآن، وفقاً للمصادر.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعيّن على الحركة تسليم ما مجموعه 28 جثة، وبعد أن سلّمت أربع جثث يوم الثلاثاء، يبقى لدى الحركة 20 جثة لم تُسلَّم بعد.

وأشارت "حماس" إلى أنها تواجه صعوبات في العثور على الرفات بين الأنقاض، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.

 
 
