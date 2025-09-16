رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة

الوكيل الإخباري- حذرت رابطة العالم الإسلامي من التداعيات الكارثية، للعمليات العسكرية العنيفة الموسعة التي أطلقتها قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزة، حيث تصعد حكومة الاحتلال وتوسع عمليات القتل والتدمير والنزوح القسري.

