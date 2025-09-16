الأربعاء 2025-09-17 12:02 ص
 

رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة

أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري- حذرت رابطة العالم الإسلامي من التداعيات الكارثية، للعمليات العسكرية العنيفة الموسعة التي أطلقتها قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزة، حيث تصعد حكومة الاحتلال وتوسع عمليات القتل والتدمير والنزوح القسري.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة صدر اليوم الثلاثاء، جدد أمينها العام، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوة الرابطة العاجلة والملحة للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف وقفة فورية جادة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من آلة حرب حكومة الاحتلال، التي تمادت في صلفها وازدرائها لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهانتها بحياة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

 
 
