رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة صدر اليوم الثلاثاء، جدد أمينها العام، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوة الرابطة العاجلة والملحة للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف وقفة فورية جادة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من آلة حرب حكومة الاحتلال، التي تمادت في صلفها وازدرائها لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهانتها بحياة الشعب الفلسطيني وحقوقه.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر إسرائيلية: عملية غزة بدأت تدريجيا بناء على طلب واشنطن
-
نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع
-
إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
-
اليونيسف: عائلات غزة المنهكة من الحرب تدفع من جحيم إلى آخر
-
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
-
شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية
-
صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة
-
لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة