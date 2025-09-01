الإثنين 2025-09-01 09:41 م
 

رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات

رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
 
الإثنين، 01-09-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن وثيقة السياسة التي صاغها بشأن تعامل الشرطة مع المظاهرات لا تعد سارية المفعول.اضافة اعلان


وجاء في الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.

وذكّر ليمون بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية، مما مهد الطريق لعودته دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية أو غير معقولة.

وجاء في الرسالة: "إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي - كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به - تُلزمك منذ لحظة صياغتها".

وكان وزير الأمن القومي قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة سياسة تنظم طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق، وتفصّل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، مع منع إغلاقها في أي مرحلة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية وثيقة المبادئ التي تم التوصل إليها بين بن غفير وميارا، والتي تم تقديمها إلى المحكمة العليا ضمن تسوية بين الطرفين وأُبلغت بها المحكمة في أبريل الماضي.

وكان من المفترض أن تنظم الوثيقة مجالات المسؤولية والفصل بين وزير الأمن القومي وشرطة إسرائيل، بحيث لا يمكن للوزير التدخل في النشاط العملياتي للشرطة أو التحقيقات أو المشاركة في أحداث الاحتجاج.

وأكدت المستشارة القانونية للحكومة أن المبادئ التي وضعها بن غفير فيما يتعلق بالمظاهرات لا تتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات

فلسطين رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات

ل

أخبار محلية الصناعة على طاولة نقاشات الجلسات القطاعية

برلين تحذر إسرائيل مجددا من الاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية

عربي ودولي برلين تحذر إسرائيل مجددا من الاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية

ل

أخبار محلية العيسوي يرعى عرض الفيلم الوثائقي "معان حيث أشرقت شمس المملكة"

ارشيفية

خاص بالوكيل حادث مروري ومطالبات بتركيب كاميرات مراقبة بالأنفاق المرورية في عمان

ل

أخبار محلية "الأوقاف" تنظم لقاءً تعريفيا بجائزة الحسين للعمل التطوعي للواعظات في بني كنانة

حملة إعلامية دولية تدعو للتنديد بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين

عربي ودولي حملة إعلامية دولية تدعو للتنديد بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين

بل

أخبار محلية جلسة قطاعية تبحث الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الزراعة والأمن الغذائي في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة