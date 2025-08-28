عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

10:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744036 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.



وأضافت دائرة الأوقاف، أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمرين عسكريين بالاستيلاء على أراض من قرية جينصافوط شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وبحسب دائرة ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، فإن الأمرين العسكريين يستهدفان الاستيلاء على نحو 16 دونما لشق مقاطع طرق استيطانية جديدة؛ الأول لربط مستعمرة "ياكير" بمستعمرة "قرني شمرون"، والثاني لربط مستعمرة "عمانويل" بمستعمرة "قرني شمرون"، الجاثمات على أراضي قرى "جينصافوط، واماتين، وكفر لاقف، وفرعتا، وديرستيا"، ما يعزز شبكة الطرق الالتفافية المخصصة لخدمة المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.



وأضافت الدائرة، أن هذه القرارات، ستحرم نحو 150 مزارعًا من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، حتى في حال حصولهم على تصاريح من سلطات الاحتلال، وذلك بحجة أن الأراضي تقع بمحاذاة شوارع استيطانية يمنع الاقتراب منها.

