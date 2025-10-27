الإثنين 2025-10-27 10:43 ص
 

مأساة في البرازيل: هجوم نحل يقتل أباً وابنته ويصيب الأم

الإثنين، 27-10-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   لقي أب وابنته مصرعهما وأُصيبت الأم بجروح في بلدية فاكاريا بولاية ريو غراندي دو سول بعد أن اصطدمت سيارة الابنة بخلية نحل على طريق ريفي.

هرع الأب لإنقاذها فتعرّض هو وزوجته لسرب النحل، ما أدى إلى وفاته لاحقاً مع ابنته، فيما نجت الأم بعد تلقي العلاج.


وأكدت فرق الإسعاف أن الضحايا تعرضوا لمئات اللدغات، فيما طالب السكان بإبعاد خلايا النحل عن الطرق العامة.

 

