مأساة في البرازيل: هجوم نحل يقتل أباً وابنته ويصيب الأم

هرع الأب لإنقاذها فتعرّض هو وزوجته لسرب النحل، ما أدى إلى وفاته لاحقاً مع ابنته، فيما نجت الأم بعد تلقي العلاج.
وأكدت فرق الإسعاف أن الضحايا تعرضوا لمئات اللدغات، فيما طالب السكان بإبعاد خلايا النحل عن الطرق العامة.
