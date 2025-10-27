طرق طبيعية لطرد النمل من المنزل دون مبيدات

الخيار: النمل يكره رائحته، خصوصًا القشور. ضع شرائح أو قشور الخيار عند مداخل النمل.
القرفة: تُعد طاردًا طبيعيًا قويًا، ويمكن رش مسحوقها أو وضع عيدانها قرب أماكن تجمع النمل.
النعناع: رائحته المنعشة تطرد النمل، ويمكن استخدام أوراقه الطازجة أو زيت النعناع المخفف لرش الأماكن المصابة.
الخل الأبيض: امزجه بالماء ورشه على مسارات النمل لوقف عودته.
الثوم: فرك فصوصه أو رش محلوله بالماء يبعد النمل عن النوافذ والأبواب.
نصائح:
احرص على نظافة المطبخ، وتجنّب ترك بقايا الطعام، وأغلق الشقوق الصغيرة، وكرّر استخدام الروائح الطبيعية بانتظام لضمان فعاليتها.
