طرق طبيعية لطرد النمل من المنزل دون مبيدات

الوكيل الإخباري- يُعدّ النمل من أكثر الحشرات إزعاجًا داخل المنازل، خاصة في المطبخ، لكن يمكن التخلص منه بوسائل طبيعية آمنة دون الحاجة إلى المبيدات.

الخيار: النمل يكره رائحته، خصوصًا القشور. ضع شرائح أو قشور الخيار عند مداخل النمل.

القرفة: تُعد طاردًا طبيعيًا قويًا، ويمكن رش مسحوقها أو وضع عيدانها قرب أماكن تجمع النمل.

النعناع: رائحته المنعشة تطرد النمل، ويمكن استخدام أوراقه الطازجة أو زيت النعناع المخفف لرش الأماكن المصابة.

الخل الأبيض: امزجه بالماء ورشه على مسارات النمل لوقف عودته.

الثوم: فرك فصوصه أو رش محلوله بالماء يبعد النمل عن النوافذ والأبواب.