قصف إسرائيلي استهدف أنحاء متفرقة من قطاع غزة

أفاد مصدر أن القصف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا، والمناطق الشرقية من مخيم البريج، ومدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
