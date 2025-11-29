السبت 2025-11-29 11:47 ص

قصف إسرائيلي استهدف أنحاء متفرقة من قطاع غزة
غزة
السبت، 29-11-2025 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   كثف الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم قصفه من البر والبحر والجو على أنحاء متفرقة من قطاع غزة تقع ضمن المناطق التي يحتلها.اضافة اعلان


أفاد مصدر أن القصف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا، والمناطق الشرقية من مخيم البريج، ومدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
 
 


