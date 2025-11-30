إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال البلدة مساء اليوم الأحد.
