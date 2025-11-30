الإثنين 2025-12-01 01:10 ص

إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

الأحد، 30-11-2025 11:34 م
الوكيل الإخباري-   قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنين فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.اضافة اعلان


ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال البلدة مساء اليوم الأحد.
 
 


إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

فلسطين

