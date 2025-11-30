إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

11:34 م

الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنين فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. اضافة اعلان





ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال البلدة مساء اليوم الأحد.





