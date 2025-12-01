الإثنين 2025-12-01 01:10 ص

تقارير: استشهاد جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح

الإثنين، 01-12-2025 12:31 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية عبرية نقلاً عن مصادر أمنية بأن القوات الإسرائيلية تمكنت من استهداف جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح، في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أسابيع.اضافة اعلان


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد عن "استهداف أكثر من 40 مقاومًا فلسطينيًا داخل الأنفاق شرق رفح"، مؤكدًا استمرار السيطرة على ما يُعرف بالمنطقة الصفراء. كما كشفت مصادر عسكرية أن الجيش "سيواصل السيطرة على المنطقة الصفراء في الفترة المقبلة".

وفي تطور متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة العثور على جثث 9 مقاومين فلسطينيين استشهدوا خلال عملياته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "على مدار الأيام الأربعين الماضية، تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف الجهود في منطقة شرق رفح بهدف تدمير مسارات الأنفاق التحت أرضية المتبقية في المنطقة وحسم المخربين المتبقين داخلها".

وأضاف: "خلال الأسبوع الأخير تم القضاء على أكثر من 40 مخربًا داخل مسارات الأنفاق في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، دُمرت عشرات الفتحات والبنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها".

من جهتها، تقدر حركة حماس عدد مقاتليها العالقين داخل الأنفاق بما يتراوح بين 80 و100 مقاتل، في حين نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورًا وفيديوهات زعم أنها تظهر مشاهد من عملية مطاردة مسلحي الحركة في رفح.

يأتي هذا في وقت تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات استهداف داخل ما يُعرف بالخط الأصفر، مما دفع حركة حماس إلى التحذير من أن هذه الخروقات "تعزز المخاوف من تأخير بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

