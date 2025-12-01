3 مصابين في اعتداء للاحتلال الإسرائيلي شرق طوباس

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس، نضال عودة، بأن طواقم الإسعاف نقلت 3 فلسطينيين مصابين برضوض نتيجة الاعتداء عليهم عند حاجز تياسير، إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
