3 مصابين في اعتداء للاحتلال الإسرائيلي شرق طوباس

الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين، ، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس. اضافة اعلان





وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس، نضال عودة، بأن طواقم الإسعاف نقلت 3 فلسطينيين مصابين برضوض نتيجة الاعتداء عليهم عند حاجز تياسير، إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

