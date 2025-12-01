الإثنين 2025-12-01 08:27 ص

3 مصابين في اعتداء للاحتلال الإسرائيلي شرق طوباس

سيارة إسعاف فلسطينية
الإثنين، 01-12-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 3 فلسطينيين، ، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.اضافة اعلان


وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس، نضال عودة، بأن طواقم الإسعاف نقلت 3 فلسطينيين مصابين برضوض نتيجة الاعتداء عليهم عند حاجز تياسير، إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
 
 


