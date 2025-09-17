الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

03:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746450 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بأمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة زيارته إلى الأردن. اضافة اعلان





وكتب جلالته منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال فيه "حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن. تجمعنا أخوة وحرص مشترك على توطيد العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وسنواصل العمل سويا من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية" .





