الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

وكتب جلالته منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال فيه "حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن. تجمعنا أخوة وحرص مشترك على توطيد العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وسنواصل العمل سويا من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية" .
