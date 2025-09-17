الملك يمنح أمير قطر قلادة الحسين بن علي

الوكيل الإخباري- منح جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، قلادة الحسين بن علي تقديرا لسموه وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة الزيارة الرسمية لسموه إلى الأردن.

رحب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى زيارته الأردن.



وقال جلالته، عبر حسابه في منصة إكس، "حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن. تجمعنا أخوة وحرص مشترك على توطيد العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وسنواصل العمل سويا من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية".