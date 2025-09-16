"الناتو" يفتتح أول مكتب اتصال له في الشرق الأوسط بعمّان

وحضر الافتتاح الممثل الخاص للأمين العام للناتو للجنوب، خافيير كولومينا، الذي أجرى زيارة رسمية إلى الأردن التقى خلالها بالأمين العام لوزارة الخارجية، السفير ضيف الله الفايز.
وقال الحلف إن إنشاء مكتب الاتصال يأتي في سياق خطة عمل الناتو للجوار الجنوبي، ويعكس التزامه بتعزيز الحوار والتعاون مع شركائه الإقليميين، وزيادة حضوره وفعاليته في المنطقة.
وسيوفر المكتب فرصًا للأردن والناتو لعقد حوارات منتظمة حول التطورات الأمنية الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون العملي من خلال مبادرات مثل "بناء القدرات الدفاعية"، فضلاً عن تنفيذ جهود مشتركة لزيادة الوعي العام بأهمية هذه الشراكة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من محطات التعاون، شملت مشاركة الملك عبدالله الثاني في اجتماع وزراء خارجية الناتو في كانون الأول 2024، وتوقيع الاتفاقية القانونية الثنائية الخاصة بإنشاء المكتب وزيارة لجنة الشراكات والأمن التعاوني إلى الأردن في حزيران الماضي، إضافة إلى الزيارة الأولى لكولومينا إلى عمّان في تشرين الثاني 2024.
