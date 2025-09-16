نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يبذل جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع.



وقال نتنياهو خلال زيارته لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "قواتنا تعمل في مدينة غزة بهدف، بالطبع، هزيمة العدو، ولكن في الوقت نفسه إجلاء السكان".

وأضاف: "نبذل حاليا جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل إخلاء سكان غزة لمناطقهم بشكل أسرع، وفصلهم عن المسلحين الذين نريد مهاجمتهم".