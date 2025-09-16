الثلاثاء 2025-09-16 08:29 م
 

نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع

الثلاثاء، 16-09-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يبذل جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع.

وقال نتنياهو خلال زيارته لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "قواتنا تعمل في مدينة غزة بهدف، بالطبع، هزيمة العدو، ولكن في الوقت نفسه إجلاء السكان".

وأضاف: "نبذل حاليا جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل إخلاء سكان غزة لمناطقهم بشكل أسرع، وفصلهم عن المسلحين الذين نريد مهاجمتهم".


وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش النظامية والاحتياطية من الفرق 98 و162 و36 شرعت خلال  الساعات الـ24 الماضية في تنفيذ عملية برية واسعة في مدينة غزة.

 
 
