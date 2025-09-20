السبت 2025-09-20 02:02 م
 

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

غزة
 
السبت، 20-09-2025 01:22 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير صحة غزة في تصريح خاص لقناة الجزيرة، إن مجمع الشفاء الطبي سيعلن عن توقف بعض الخدمات الحيوية خلال ساعات بسبب نقص الوقود.اضافة اعلان


وأضاف أن عائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير المجمع، قُتلت بينما كان على رأس عمله داخل المستشفى.

كما أوضح أن متوسط تكلفة نقل العائلة الواحدة من مدينة غزة بلغت نحو 7 آلاف دولار، في ظل الحصار والأوضاع الإنسانية المتدهورة.
 
 
