الأحد 2025-09-07 02:13 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون ما يسمى "السجود الملحمي"

لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الأحد، 07-09-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها متطرّفون على شبكات التواصل الاجتماعي، العديد من المتطرّفين وهم يؤدّون طقوسًا تلمودية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

وتُظهر إحدى الصور ما يزيد على 10 متطرّفين وهم يُلقون بأجسادهم على الأرض في الناحية الشرقية من المسجد، ضمن ما يُسمّى "السجود الملحمي".
 
 
