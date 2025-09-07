مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون ما يسمى "السجود الملحمي"

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها متطرّفون على شبكات التواصل الاجتماعي، العديد من المتطرّفين وهم يؤدّون طقوسًا تلمودية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.
وتُظهر إحدى الصور ما يزيد على 10 متطرّفين وهم يُلقون بأجسادهم على الأرض في الناحية الشرقية من المسجد، ضمن ما يُسمّى "السجود الملحمي".
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة
-
صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية
-
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار بالخليل للمرة الثانية اليوم
-
87 شهيدا و409 مصابين بنيران الاحتلال خلال يوم
-
الاحتلال يستبدل تسمية حائط البراق على حافلات القدس.. والمحافظة تحذر من تداعياته
-
صحة غزة: 5 شهداء بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية
-
خارجية الاحتلال: الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلق سراح المحتجزين
-
اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض