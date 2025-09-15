مصادر طبية: شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في غزة

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أعداد الضحايا أو طبيعة الإصابات، فيما لا تزال طواقم الإسعاف تواصل عملياتها في الموقع المستهدف.
