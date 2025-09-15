الإثنين 2025-09-15 09:03 ص
 

مصادر طبية: شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 15-09-2025 05:16 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بوقوع شهداء ومصابين،  جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.اضافة اعلان


ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أعداد الضحايا أو طبيعة الإصابات، فيما لا تزال طواقم الإسعاف تواصل عملياتها في الموقع المستهدف.
 
 
