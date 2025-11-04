العيسوي: القدس ستبقى في وجدان الملك والأردنيين ولا مساومة على الثوابت الوطنية

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يقف بحسم ضد أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والتصدي لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها ومحاولات التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقال العيسوي إن القدس هي عنوان العروبة والكرامة، والدفاع عنها واجب وطني وقومي وأخلاقي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي بوفد من نادي سلوان المقدسي الذي ضمّ عدداً من أبناء القدس وشخصياتها الاعتبارية، في زيارة جاءت تقديرًا لمواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن القدس والمقدسات ودعم صمود المقدسيين.
ونقل العيسوي في مستهل اللقاء تحيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى الوفد، مؤكدًا أن قلوب الأردنيين تتطلع دائمًا إلى القدس وأهلها، وأن ما يجمع الشعبين الأردني والفلسطيني أعمق من حدود وجغرافيا، فهو ارتباط روحي وتاريخي وإنساني متجذر.
وأكد المتحدثون أن جهود جلالة الملك في تعزيز صمود المقدسيين والتصدي لمحاولات تهويد المدينة المقدسة تجسّد موقفًا ثابتًا وشجاعًا للأردن والقيادة الهاشمية، التي حملت أمانة الوصاية الهاشمية إرثًا تاريخيًا متجذرًا في الزمن.
