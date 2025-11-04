غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة

وفي مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، قال غوتيريش: "يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة... يجب أن تتوقف ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام".
