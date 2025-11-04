غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة

12:12 م

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة، الذي أنهى عامين من الحرب المدمّرة في القطاع، داعيا إلى وقفها.





وفي مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، قال غوتيريش: "يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة... يجب أن تتوقف ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام".