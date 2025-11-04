الثلاثاء 2025-11-04 01:54 م
 

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الثلاثاء، 04-11-2025 12:12 م
الوكيل الإخباري-   أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة، الذي أنهى عامين من الحرب المدمّرة في القطاع، داعيا إلى وقفها.اضافة اعلان


وفي مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، قال غوتيريش: "يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة... يجب أن تتوقف ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام".
 
 
