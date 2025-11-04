الثلاثاء 2025-11-04 03:42 م
 

الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة

جلالة الملك عبدﷲ الثاني يستقبل وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر
جلالة الملك عبدﷲ الثاني يستقبل وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر
 
الثلاثاء، 04-11-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.

اضافة اعلان


وبحث اللقاء العلاقات المتينة بين الأردن وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، لا سيما التجارة والصناعة والدفاع.


وبالحديث عن مستجدات المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.


وحذر جلالته من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وأكد جلالة الملك أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام في المنطقة، معربا عن تقديره لقرار اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول الماضي.


ولفت جلالته إلى ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ؤرب

فيديو منوع مقطع يوضح الفرق بين الخط العادي والمعلم والخطاط والطبيب 😂❤️

اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

لبلا

فيديو منوع شخص يشرح طريقة تنظيف غسالة الصحون بخطوات بسيطة

ب

فيديو منوع أب يوثّق الفرق بين غرف ابنتيه ويعلّق: "ربّيتهما في نفس البيت وبنفس الأسلوب.. لكن الاختلاف كبير!"

غ

فيديو منوع متداول: هكذا يتم ترويض الثعابين

ق

فيديو منوع شخص نال شهرة واسعة لأنه لا يخسر أبدا في لعبة XO!

للا

فيديو منوع متداول: جهاز يقوم بتغيير درجة حرارة المياه

جلالة الملك عبدﷲ الثاني يستقبل وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة