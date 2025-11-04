الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.

وبحث اللقاء العلاقات المتينة بين الأردن وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، لا سيما التجارة والصناعة والدفاع.



وبالحديث عن مستجدات المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.



وحذر جلالته من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأكد جلالة الملك أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام في المنطقة، معربا عن تقديره لقرار اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول الماضي.