الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

منظمات دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية

الإثنين، 15-09-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   طالبت منظمات دولية غير حكومية، اليوم الاثنين، الدول والشركات، لاسيما الأوروبية منها، إلى إنهاء تعاملاتها التجارية مع "المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية( د ب أ )، أصدرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".


وتستهدف الحملة التي تقودها هذه المنظمات الشركات والمؤسسات التي تواصل أنشطتها مع المستوطنات، ما يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا معدو التقرير الدول، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى فرض حظر صريح على جميع أشكال الأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما يشمل الاستثمارات وتقديم الخدمات ومنع المصارف والمؤسسات المالية من دعم مشروعات استيطانية عبر القروض أو التمويل.

 
 
