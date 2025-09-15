منظمات دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية

الوكيل الإخباري- طالبت منظمات دولية غير حكومية، اليوم الاثنين، الدول والشركات، لاسيما الأوروبية منها، إلى إنهاء تعاملاتها التجارية مع "المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية( د ب أ )، أصدرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".